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18 Haziran 2018 13:17

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

18 Haziran 2018 13:17


Edinilen bilgilere göre, Servet Kaymak idaresindeki 24 EP 478 plakalı otomobil ile Hamza Korkmaz (55) idaresindeki 02 EH 554 plakalı motosiklet, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Hamza Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamza Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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