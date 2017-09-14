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14 Eylül 2017 10:00

(Özel haber) Adıyaman’da tütün hasadı başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde tütün hasat dönemi başladı.

(Özel haber) Adıyaman’da tütün hasadı başladı

14 Eylül 2017 10:00

Hasadı yapılan tütünler hazırlanan özel iskelelerde kurutuluyor.


Çelikhan’da tütün hasat döneminin başlamasıyla ilçe halkı sabahın erken saatlerinde bütün aile fertleriyle tarlalarda tütün toplamaya gidiyor. Tarlada kırımı gerçekleştirilen tütün kaliteye göre ayırımı yapılıp evlere taşınıyor ve iplere dizilerek tütün iskelelerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çelikhan ilçesinde tütün üreticileri, bu sene tütün kalitesinin yüksek olacağını ve rekoltenin de geçen seneye göre daha iyi olacağının beklentisi içerisinde olduklarını belirtti.


Tütün üreticisi Mehmet Demirbağ, tütün işinin çok zor olduğunu belirterek, “Tütün hasat döneminde bütün aile sabahın erken saatlerinde kalkar hazırlıklar yapılır ve tütün toplama işlemleri başlar sıkıntılı dönemimiz başlamıştır. Tütünün bir kısmı iplere dizilip iskelelerde kurutulmaya bırakılır. Çelikhan’da bu yıl tütünler verimli” dedi.




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