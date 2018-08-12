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12 Ağustos 2018 13:10

Parklarda bakım çalışmaları yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanındaki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Parklarda bakım çalışmaları yapılıyor

12 Ağustos 2018 13:10


Daha önce der birçok parkta gerçekleştirilen çalışmaların devamında, mahalle aralarındaki parklarda yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara bank ve çöp kovası monte etti.


Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.


Görevlileri, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.




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