Parklarda bakım çalışmaları yapılıyor

Daha önce der birçok parkta gerçekleştirilen çalışmaların devamında, mahalle aralarındaki parklarda yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara bank ve çöp kovası monte etti.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

Görevlileri, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.