Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 17:36

Polis ve jandarmadan ortak uygulama

Adıyaman’da jandarma ve polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Polis ve jandarmadan ortak uygulama

23 Haziran 2017 17:36


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Ramazan Bayramı uygulamaları başlatıldı. Polis ve jandarmanın koordineli bir şekilde yürüttüğü trafik ve asayiş uygulaması şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriliyor.


Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin Bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:52
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!