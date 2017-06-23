Polis ve jandarmadan ortak uygulama

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Ramazan Bayramı uygulamaları başlatıldı. Polis ve jandarmanın koordineli bir şekilde yürüttüğü trafik ve asayiş uygulaması şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin Bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.