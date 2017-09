Rektör Prof. Dr. Gönüllü Külliyede incelemelerde bulundu

Dr. Mustafa Talha Gönüllü yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Üniversitenin Merkez Külliyesi içerisinde inşaatı devam eden binaları gezerek incelemelerde bulundu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu ile birlikte Eğitim Fakültesi Ek Binası, Mühendislik Fakültesi Binası ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarını inceledi.

Prof. Dr. Talha Gönüllü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Ezici’den inşaatlar ile ilgili bilgi alırken, eksik gördüğü yerlere de müdahale etmeyi ihmal etmedi. İnceleme sonrasında kısa bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Gönüllü, çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek Adıyaman’ın Üniversitesi ADYÜ’nün gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Eğitim Fakültesi Ek Binası, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete giriyor. Yeni bina 6 bin 940 metrekare alana 3 katlı olarak inşa edildi. İnşaat çalışmalarının bittiği binada 15’i büyük, 3’ü küçük 18 sınıf, 1’i fizik, 1’i kimya, 1’i bilgisayar olmak üzere 3 laboratuvar, 1 okuma salonu, 1 drama salonu, 1 engelli uygulama sınıfı, 1 resim atölyesi, 1 müzik atölyesi, 2 bireysel ve grup psikolojik danışmanlık ve rehberlik odası, 27 akademisyen odası ile 3 idari çalışan odası bulunuyor.

Mühendislik Fakültesinin hemen arkasında toplamda 538 metrekare kapalı alana sahip olacak olan çelik konstrüksiyonlu yemekhane ve kantin binası inşası da devam ediyor. Mühendislik Fakültesi binasına uygun cephe kaplaması kullanılan yapıda 230 metrekare yemekhane ve 173 metrekare kantin alanı, ayrıca mutfak, depo alanları ve tuvaletler bulunuyor.

Sağlık Yüksekokulu mevcut yerinden taşınarak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren Mühendislik Fakültesi binası içerisinde hizmet verecek. Sağlık Yüksekokulundan boşalan binaya ise yeni eğitim-öğretim yılından itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası içerisinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taşınarak hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle bu akademik birimlerimiz daha geniş ve ferah ortamlarda eğitim-öğretim hizmeti verebilecekler.

Prof. Dr. Gönüllü yapılan binaların modern fiziki koşulları ve verdiği eğitimle üniversitemizin geleceğe ışık tutmaya devam edeceğini, gelecek nesilleri en iyi koşullarda geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini belirterek, “İnşallah evlatlarımız yeni eğitim-öğretim yılında çağ atlamış, eğitim anlamında kendini geliştirmiş ve gelişimini tamamlamak üzere olan bir üniversitede eğitim alacaklar” dedi.

Eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamada bulunan rektör Gönüllü, “Adıyaman Üniversitesi akademik, idari, sosyal ve teknolojik alt yapısını kısa zamanda tamamlamış, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Türkiye’nin en güzide Üniversitelerinden birisidir. Her geçen gün akademik kadrosunu daha da güçlendiren, nitelikli eğitim ve sosyal alanlarını arttıran Üniversitemizde, yeni bir eğitim-öğretim yılı daha başlıyor.Bizim için her eğitim-öğretim yılı yeni heyecanların ve yeni başarıların habercisidir. 11 yılını geride bırakan Üniversitemiz, öğrencileri ve çalışanları ile birlikte bu kısacık zaman dilimine çok önemli başarılar sığdırmış, bu başarıların neticesinde Üniversitemiz bölgesinin ve Türkiye’nin en çok tercih edilen Üniversitelerinden biri olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 12. yılını kutlayacak olan ADYÜ akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlar başta olmak üzere her alanda yeni başarılara imza atacaktır. Tüm bunlarla birlikte, Üniversitemize bu yıl katılan 4 bine yakın yeni öğrencimiz ile mevcutta 20 bini aşkın öğrencimizi ağırlamanın gururunu yaşamaktayız. Türkiye’nin, hatta dünyanın dört bir yanından Üniversitemize eğitim almak için gelen bu öğrencilerimiz şehrimizin ekonomisine ve kültürüne olumlu katkılar sağlamakta ve Adıyaman’da kültür çeşitliliğinin yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının akademik ve idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz, öğrencilerimizin aileleri, Adıyaman’ımız ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.