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21 Ağustos 2018 11:47

Samsat’ta bayramlaşma programı düzenlendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Samsat’ta bayramlaşma programı düzenlendi

21 Ağustos 2018 11:47


Samsat Kaymakamlık makamında kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlendi. Daha sonra Kahta Kaymakamı, Samsat Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Kaya ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bayramlaştı. Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, huzur ve barış içerisinde nice bayramlar geçirme dileğinde bulunarak, yakın zamanda Adıyaman merkez Kuyucak kırsalında şehit olan askerlerimiz ve gerek ülke içerisinde, gerekse ülke dışında milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhatler diledi. Kaya, "Ülkemiz üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istenmektedir. Ülkemiz büyük ve güçlü bir devlettir. Çok şükür büyüklerimiz gerekli tedbirleri almaktadırlar. Bizler de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Zaten bayramlar bu birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. Bütün Samsat halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.




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