Selden zarar gören ilçelere ödenek

14 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu sel felaketiyle bir çok yerleşim yerinin yolları sular altında kalmış ve büyük maddi hasar meydana gelmişti. Sel nedeniyle ilçede 32 yerleşim biriminin yolu sular altında kalırken, sel suları köprü ve menfezleri yerinden sökerek sürüklemişti. Yine aynı şekilde Sincik ilçesinin Çelikhan ilçesine yakın bazı yerleşim yerleri de aynı şekilde selden zarar görmüştü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bölgede meydana gelen zararların giderilmesi için Adıyaman Valiliğine 5 milyon 100 bin TL ödenek gönderdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, köylerin mağduriyetinin giderilmesi için yapılan takipler sonucunda talep edilen paranın aktarılacağını ve sel ve heyelandan dolayı bozulan yolların onarılacağını kaydetti.