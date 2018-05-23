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23 Mayıs 2018 17:03

Serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Adıyaman’da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Atatürk Barajı Göleti’ne giren 9.

Serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

23 Mayıs 2018 17:03

Sınıf öğrencisi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Samsat ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Musa Avcı, arkadaşlarıyla birlikte Baraj Mahallesi Sulama Pompası İstasyonu civarında Atatürk Barajı Göleti’ne girdi. Bir süre yüzen Avcı bir anda gözden kaybolunca 112 Acil Sağlık ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Avcı’ya ulaşılarak sudan çıkardı. Sudan çıkarılan 9. sınıf öğrencisi Musa Avcı’ya olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Musa Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avcı’nın cenazesi hastane morguna alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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