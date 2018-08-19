Seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 EEK 72 plakalı otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından alev alarak yanan otomobili fark eden otomobil sürücüsü otomobili yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.