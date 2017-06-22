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22 Haziran 2017 14:08

Sincik’e OSB kurulması talep

Merkezi İstanbul’da bulunan Sincik Gönüllüleri Derneği Sincik Şube Başkanı İşadamı Ziya Azgın, ilçeye OSB kurulması gerektiğini söyledi.

Sincik’e OSB kurulması talep

22 Haziran 2017 14:08


İlçede OSB olmadığı için sigorta primlerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Sincik Gönüllüleri Derneği Sincik Şube Başkanı İşadamı Ziya Azgın, ilçede açtıkları tekstil fabrikasında istihdam ettikleri 120 kişi için aylık 50 bin TL sigorta primi ödediklerini aktardı.


İşadamı Ziya Azgın, Sincik gibi bir yerde bu maliyetlerin çok ağır olduğunu, teşvik kapsamında 6. bölgede yer alan işletmelerle rekabet edebilmeleri için devletin sigorta primlerini aşağı çekmesi gerektiğini dile getirdi.


Azgın, “Sincik’e dışarıdan yatırım çekebilmek için burayı cazip bir hale getirmek gerekiyor. Bunun içinde ya buraya bir organize sanayi kurulmalı, yada Sincik’in merkezini bir organize sanayiymiş gibi kabul edip buradaki mevcut işletmeler desteklenmeli ve Sincik’e dışarıdan yatırımcı çekilmelidir. Bizim işletmemizde şuanda 120 kişi çalışıyor, biz bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. 200 kişiye çıkardığımızı düşünürsek ödediğimiz SGK primleri biz çok ciddi bir yansıma yapıyor” dedi.




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