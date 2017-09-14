Sincik’te 27 meyve ağacı gövdelerinden kesildi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Mahallesi’nde Mehmet Çıplak’a ait evin bahçesindeki 27 meyve ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesici aletle gövdelerinden kesildi. İlçe merkezinde böyle bir olayı kimin yaptığını merak ettiğini belirten Çıplak, “7 yıllık emeğimize zarar veren caniler, ağaçların da bir canlı olduğunun farkında değil. Ağaçları sadece bir ağaç olarak görüyorlar. 7 yıl önce evimi buraya taşıdığımda bu ağaçları diktim, 2 yıldır da ürün almaya başlamıştık. Ne yazık ki 7 yıllık emeğimizi bir gecede yok ettiler. Onca emeğimize bir gecede zarar vererek yok olmasına sebep olan bu cahilleri nefretle kınıyorum. Bunlar aciz ve insanlıktan nasibini almayanları Allah’a havale ediyorum. Biz polise bildirdik, geniş çaplı araştırma ve takip başlatıldı. Umarım bir an önce bunu yapan ve ya yapanlar yakalanıp adalete teslim edileceklerdir” dedi.