Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 10:28

Sincik’te 27 meyve ağacı gövdelerinden kesildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 27 meyve ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gövdelerinden kesildi.

Sincik’te 27 meyve ağacı gövdelerinden kesildi

14 Eylül 2017 10:28


Edinilen bilgiye göre, Karaman Mahallesi’nde Mehmet Çıplak’a ait evin bahçesindeki 27 meyve ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesici aletle gövdelerinden kesildi. İlçe merkezinde böyle bir olayı kimin yaptığını merak ettiğini belirten Çıplak, “7 yıllık emeğimize zarar veren caniler, ağaçların da bir canlı olduğunun farkında değil. Ağaçları sadece bir ağaç olarak görüyorlar. 7 yıl önce evimi buraya taşıdığımda bu ağaçları diktim, 2 yıldır da ürün almaya başlamıştık. Ne yazık ki 7 yıllık emeğimizi bir gecede yok ettiler. Onca emeğimize bir gecede zarar vererek yok olmasına sebep olan bu cahilleri nefretle kınıyorum. Bunlar aciz ve insanlıktan nasibini almayanları Allah’a havale ediyorum. Biz polise bildirdik, geniş çaplı araştırma ve takip başlatıldı. Umarım bir an önce bunu yapan ve ya yapanlar yakalanıp adalete teslim edileceklerdir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç