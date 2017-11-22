Sincik’te masa tenisi turnuvası yapıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde masa tenisi yarışması yapıldı. Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi zemin katında yapılan yarışmada kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Yarışma sonucunda Yıldızlar Kategorisinde Çatbahçe Ortaokulu öğrencisi Enes Kaçak birinci, Yarpuzlu Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ballı ikinci, yine Yarpuzlu Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Akbaş üçüncü oldu.

Gençler Kategorisinde Sincik Anadolu İmam Hatip öğrencisi Enes Türer birinci, Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Tugay Kuzu ikinci ve Abuzer Alkan üçüncü oldu.

Büyükler Kategorisinde ise Murat Gölcü birinci, Nevzat Peker ikinci, Hüseyin Çıplak üçüncü oldu.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Sincik ilçemizde Halk Eğitim Merkezi ailesi olarak sportif bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü İrfan Çelenk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Çoban’ ın destekleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu etkinlik Sincik Kaymakamlığımız ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikleri ile düzenlendi. Böylece Sincik ilçemizde sportif bir projeye imza attık. Yarışmayı yaş kategorileri arasında düzenlememiz turnuvaya daha güzel bir renk katmıştır. Yarışmaya toplam 79 başvuru yapılmış olduğu göz önünde bulundurularak ilginin yüksek olması yarışmanın yerinde yapıldığının önemli bir göstergesidir” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren kişilere madalyaları ile her kategoride derece yapanlara hediye çekleri verildi.