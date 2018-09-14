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Sol şeritte durarak yayaya yol vermek isteyen sürücü kazaya neden oldu

Adıyaman’da sinyalizasyon olmayan yaya geçidinde yayaya yol veren sürücünün neden olduğu zincirleme kaza kameralara yansıdı.

Adıyaman'da sinyalizasyon olmayan yaya geçidinde yayaya yol veren sürücünün neden olduğu zincirleme kaza kameralara yansıdı.


Kaza, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Karakolu önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Refüjde bekleyen ve yolun karşısına geçmek isteyen yayayı gören otomobil sürücüsü trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde yayaya yol vermek için durdu. Yaya refüjden yola indiği anda sağ şeritten minibüs hızla geçince yaya tekrar refüje çıktı. Yaya geçinde duran aracın arkasındaki 3 araçtan sonra 4'üncü araç duramayarak 3'üncü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer araçlar da birbirine çarptı. Yaşanan kaza şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

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