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25 Şubat 2018 12:40

Şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden 2 adet tabanca bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamgazi Baraj Göleti yanında yapılan denetimlerde 1 şahıs üzerinde 2 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden 2 adet tabanca bulundu

25 Şubat 2018 12:40


Edinilen bilgiye göre, Çamgazi Baraj Göleti yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri S.K’yi, durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan aramalar kapsamında şahsın üzerinden 2 adet farklı markalarda tabanca bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 13 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar ile mermiler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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