Şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden 2 adet tabanca bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çamgazi Baraj Göleti yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri S.K’yi, durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan aramalar kapsamında şahsın üzerinden 2 adet farklı markalarda tabanca bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 13 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar ile mermiler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.