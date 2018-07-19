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19 Temmuz 2018 15:17

Tabip Odası doktora saldırıyı kınadı

Adıyaman Tabip Odası, Şanlıurfa’da doktora yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yaparak, olayı kınadı.

Tabip Odası doktora saldırıyı kınadı

19 Temmuz 2018 15:17


Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Necip Gürlevik, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.


Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Necip Gürlevik açıklamasında, “Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Halen yoğun bakımda tedavi görmekte olan meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz.


Sağlık kuruluşlarında hemen hemen her gün şiddet vakası yaşanmaktadır.Bu olayların küçük bir kısmı kamuoyuna yansımasına rağmen diğerleri görmezden gelinmekte veyahut üzeri kapatılmaya çalışılmaktadır. Sağlıkta şiddetin elbette ki çeşitli sebepleri vardır ancak sadece hasta memnuniyeti odaklı, sağlık hizmeti verenleri ‘hizmetkar’ olarak gören yaklaşım maalesef en temel etken olarak dikkat çekmektedir. Modernize edilen, tam donanımlı sağlık kuruluşlarında daha ‘sağlıklı’ bir hizmet verilmesinin önündeki en büyük engel bir türlü çıkarılamayan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasıdır. Bu yasa çıkmadıkça şiddetin önüne geçilemeyecektir” dedi.


Gürlevik, hizmet alan kadar hizmet veren de kendini güvende hissetmedikçe arzu edilen memnuniyetin asla gerçekleşemeyeceğini belirterek, “Şiddet gören sağlıkçı sadece bir emekçi değil aynı zamanda toplumun diğer bireyler gibi annedir, babadır, evlattır. Lütfen sizlerden biri olduğumuzu unutmayınız. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor birer parçası olduğumuz saygıdeğer halkımızdan biraz daha hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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