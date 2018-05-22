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22 Mayıs 2018 15:55

Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu Adıyamanlılarla buluştu

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu Adıyamanlılarla buluştu

22 Mayıs 2018 15:55


Ramazan ayı dolayısıyla sürdürdüğü ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleri kapsamında konser, konferans ve çocuk eğlence programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Adıyaman Belediyesi, son olarak Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nu Adıyamanlılarla buluşturdu.


‘Tarihi sevdiren adam’ olarak tanınan Tarihçi-Yazar Bahadıroğlu, Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirdiği konferansta yakın tarihte yaşanan olayları farklı bir pencereden anlattı. Bahadıroğlu’nu, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman 20. Dönem Milletvekili Ahmet Doğan ve çok sayıda vatandaş dinledi.


Konferans sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, hocası da olan Yavuz Bahadıroğlu’nu bir kez daha Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,


“Hayatımın önemli noktalarında desteğini gördüğüm değerli hocama bugün verdiği konferanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün özellikle bir konu çok dikkatimi çekti, o da Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması konusuydu. Bediüzzaman Said Nursi’nin hükümetlere gönderdiği mektuplar var. Bu mektuplardaki her şey bu hükümet tarafından, bu Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirildi. Bir tek şey kaldı, o da Yavuz ağabeyin söylediği gibi Ayasofya’nın ibadete açılması. İnşallah bizimde görebileceğimiz kadar kısa bir zamanda Ayasofya ibadete açılacaktır. Eğer o gün ben hala Belediye Başkanlığı görevinde olursam size söz veriyorum, Adıyamanlı hemşerilerimle birlikte Ayasofya’ya gidip namazı kılacağız” dedi.


Programa konuşmacı olarak katılan Yavuz Bahadıroğlu’na hediyesini takdim etmesi için Adıyaman 20. Dönem Milletvekili Ahmet Doğan’ı sahneye davet eden Başkan Kutlu, kendisi de Bahadıroğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.




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