Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 12:54

TBMM Başkan Vekili Aydın’ın telefonundan eşiyle görüşen askere büyük sürpriz

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında bulunan askerlerle bayramlaşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın telefonundan eşiyle görüşen asker, baba olacağını öğrendi.

TBMM Başkan Vekili Aydın’ın telefonundan eşiyle görüşen askere büyük sürpriz

25 Haziran 2017 12:54

Eşinin hamile olduğunu öğrenen asker büyük sevinç yaşadı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekili Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, askerlerle bir araya geldi.


Askerlerle yakından ilgilenen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler, askerlerin hal ve hatırlarını sorarak sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Teskeresine 29 gün kalan askerin eşini aradı


TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, teskeresine 29 gün kalan Denizlili Süleyman Sert’in 1 aylık evliyken askere geldiğini duyunca telefonunu çıkararak askerin eşi Feyzanur Sert’i aradı. Asker eşini arayan Başkan Vekili Aydın, kendisini tanıtarak hayırlı bayramlar dileyip Süleyman Sert ile beraber olduğunu söyledi. Asker eşi Feyzanur Sert ile bir süre konuştuktan sonra telefonu Asker Süleyman Sert’e verdi.


TBMM Başkan Vekili Aydın’ın telefonundan eşiyle bayramlaşan Süleyman Sert, eşinden baba olacağına dair müjde aldığını söyledi. Sert, hayatında ilk defa böyle güzel bir müjdeyi almasına vesile olan TBMM Başkan Vekili Aydın’a teşekkür etti.


Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Askerimiz yeni evli daha evlenir evlenmez gelmiş askere. Bizler de bu mübarek bayramın yüzü suyu hürmetine evle bir bayramlaştıralım, eşini aradık telefonla eşiyle görüşüyorlar. 29 gün sonra inşallah eşine kavuşacak" şeklinde konuştu.


Eşinin hamile olduğu müjdesini alan Süleyman Sert ise, "Evli olan var mı diye sordu sayın vekilimiz. Ben de benim olduğumu söyledim ve o da sağ olsun beni eşimle telefondan konuşturdu. Bizim için çok güzel bir anı oldu, sonsuz teşekkür ediyorum sayın vekilimize. Eşimden baba olacağıma dair çok güzel bir müjde aldım. Vatan bize emanet herkes rahat olsun" ifadelerini kullanarak yakınlarının, asker arkadaşlarının ve bütün Müslüman aleminin bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:52
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!