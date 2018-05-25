TBMM Başkanvekili Aydın, Adıyaman’da güllerle karşılandı

Partisinin aday tanıtım toplantısının ardından memleketlerine dönen AK Parti Milletvekili adaylarına memleketlerinden coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Adıyaman Havalimanında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletvekili adayları Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan partililer tarafından güllerle karşılandı.

Havalimanında partililere seslenen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye’ye küresel güçler tarafından çekilen ekonomik operasyonlar ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Türkiye’yi yolundan döndürmek için çeşitli film ve fırıldaklar çevrildiğini kaydeden Ahmet Aydın, “Türkiye’ye oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye’yi yolundan döndürmek için ne tür filmler, fırıldaklar çevirdiklerini hepiniz çok iyi görüyorsunuz. ‘Tayyip Erdoğan’ı verin diyorlar. Türkiye’den vazgeçin, Türkiye’nin büyümesin kalkınmasın diyorlar. Bu anlamda ilk günden beri demokratikleşirken, büyürken, güçlenirken öbür taraftan şeytanları taşlamaya devam ediyoruz. Allah’ın izniyle hem de halkımızla birlikte o tüm şeytanlar taşıyacağız hep beraber kaşlamaya devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz’da top ile tüfekle yapılamayanların ekonomiyle yapmaya çalışıldığının altını çizen Ahmet Aydın, “15 Temmuz’da yapamadıklarını cebimizle oynayarak, ekonomi üzerine operasyon çekerek yapmaya çalışıyorlar. Ne oldu da Dolar bu kadar yükseldi? Türkiye 2017’de G-20 ülkeleri içerisinde yüzde 7.4 ile en çok büyüyen ekonomisi oldu. 2018’de yüzde 8.9 ile ilk çeyrek, turizm gelirleri ile yüzde 31’in üzerinde arttı. Zeytin Dalı Operasyonunda güzel başarılar elde etmiş, terörle etkili mücadele etmişiz. Bir gece bir bakıyoruz ki Dolar hiç olmadık yerde bir gece operasyonuyla bir anda katlanıyor. 15 Temmuz’da topla tüfekle yapamayanlar, seçimlerde sandıkta milletin iradesine ipotek koyamayanlar bu sefer ekmeğimizle oynamaya başladı. Bunu onlara yar etmeyeceğiz. Ekmeğimize sahip çıkacağız, özgürlüğümüze de sahip çıkacağız, halkımıza da sahip çıkacağız” diye konuştu.

100 yıl önce Abdulhamid’e de bu operasyonların yapıldığına işaret eden Aydın, “Bu operasyonlar 2. Abdülhamid’e de yapılmıştır. Tam 100 sene önce yine Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, bu topraklarda, bu coğrafyada suni haritalar çizdiler. Osmanlı’yı yönetenlere yine benzer operasyonlar çektiler. Defalarca darbe girişiminde, suikast girişiminde bulundular. 100 sene önce ekonomi üzerine operasyon çekmeye çalıştılar. 10 yıl içerisinde ülkeyi batırdılar. 10 yıl içerisinde Osmanlı’yı mahvettiler hem ekonomik olarak hem coğrafik olarak böldüler. İnsanları ayrıştırıcılar içimize fitne soktular. Biz o fitneye gelmeyeceğiz. Güçlü Türkiye olabilmenin yolu da bu sistem değişikliğinden geçiyor. Hem Cumhurbaşkanımızı, Kurucu Liderimizi, Başkomutanımız büyük bir oyla oraya çıkartacağız hem de mecliste büyük bir çoğunluğu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Havalimanında partililere hitaben İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Milletvekili adayları Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşma sonrasında partililer ile birlikte milletvekili İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.