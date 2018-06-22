TBMM Başkanvekili Aydın hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek burada kalan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, hastalara bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Seçim süresini değerlendiren TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kent merkezinde ve ilin en ücra köşelerine giderek buradaki vatandaşları ziyaret ettiklerini onların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

Gittikleri her yerden büyük bir ilgiyle karşılandıklarını ve AK Parti hükumetinden herkesin duacı olduğunu belirten TBMM Başkanvekili Aydın, sürekli halkla iç içe olduklarını hizmet için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, başhekim yardımcıları ve parti üyeleri eşlik etti.