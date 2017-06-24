TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahta Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları gezen ve köyleri ziyaret eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin dünyada her geçen gün büyüyen bir ülke olduğunu ve dünya devletleri arasında yer aldığını belirten Ahmet Aydın, "Türkiye her geçen gün gelişmeye devam ediyor. 2023 hedefleri doğrultusunda ciddi gerek ekonomik gerek ise de demokrasileşme açısından ciddi mesafeler kat etti. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe kendi içerisindeki sorunları çözdükçe birilerinin rahatsız olduğunun farkındayız. Türkiye bu coğrafyada, gönül dünyamızda ve özellikle ezilen, büzülen İslam alemi içerisinde yıkılmayan, ayakta kalan tek kaledir. Bunun için türlü oyunların döndüğünü, tezgahların döndüğünü, senaryoların hazırlandığını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Zaman zaman oynanan bu kirli oyunların aktörleri değişse de milletimizin beraberliği sayesinde çözdük. Gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizden kaynaklanıyor. Türkiye sadece kendi içinde değil, artık dünyadaki bütün meselelere artık parmak basıyor. Artık dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye var. Eskiden yardım alan bir ülke iken artık dünyada en çok yardım yapan ülke konuma geldi. En çok mülteci barındıran yine Türkiye’dir. Böyle bir Türkiye bazılarını rahatsız ediyor. Mavi Marmara olayında bizim ortaya koyduğumuz bütün şartlar İsrail tarafından yerine getirildi. Ailelerine tazminatlarını verildi. Türkiye’nin dediği noktaya İsrail geldi" dedi.

Katar konusunda da konuşan Ahmet Aydın, "Önümüz Ramazan Bayramı olmasına rağmen İslam alemi içerisinde Katar sorunu gibi bir sorun işe karşı karşıyayız. İslam alemi içerisine bir fitne sokmaya çalışıyorlar. Katar’a yapılan yanlışlığı açık bir şekilde ifade ediyoruz. Katar’ın sıkıntılarını giderdik. Uluslararası arena Türkiye üzerine düşeni yaptı. Dünyanın birçok noktasında Batılılar üs kuruyor kimse bir şey demiyor. Ama Katar’ın talebi üzerine Türkiye’nin Katar’a askeri üs kurması mı sıkıntı oluyor? Türkiye’nin askeri her yerde barış için vardır. Türkiye İslam alemi içerisindeki bu fitneyi ortadan kaldırmak ve kardeşliği tesis etmek adına Katar’ın talebiyle birlikte askeri üssü kurdu. Önümüz bayram, bugünlerin kıymetini bilelim. Herkes yaptığı yanlıştan dönsün. Özellikle İslam aleminin Katar’a uygulanan ambargoyu ortadan kaldırması lazım" ifadelerini kaydetti.