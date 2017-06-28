“Tütünü terörle bağdaştırmak, yan yana getirmek hiç yakışan bir durum olmamıştır” diyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yapılan habere sert tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tütünün Adıyaman için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, “İl ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri ve Türkiye genelinde pazarın büyük oranına sahip olan Adıyaman kıyılmış tütünü ile evlerine ekmek götüren insanların rencide edilmesi hiç yakışık alan bir durum olmamıştır. Tütün ve terörü bir araya getirerek yapılan masa başı, özensiz ve vatandaşları rencide eden bu haber en başta Adıyaman halkının emeğine saygısızlıktır. Mecliste en başından beri, titizlikle, halkımızın emeğinin yanında yer alarak tütün ile ilgili her türlü girişimi zamanında ve yerinde ele aldık. Her zaman gerçek üreticimizin yanında olduk. Buna rağmen, bir kaç kendini bilmez ve bu durumu istismar etmeye çalışan kötü niyetli kişileri ele alırken, tüm Adıyamanlı hemşerilerimizi ve bu işten evine ekmek götüren insanları hedef göstermek ciddi manada şehrimizi rencide etmiş ve hepimizi derinden yaralamıştır” dedi.

Ahmet Aydın açıklamasında, “Özellikle Çelikhan ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin neredeyse yüzde 80’i gelirini kıyılmış tütünden sağlamaktadır. Her dönem devletinin ve milletinin yanında yer alan, terörün karşısında dimdik duran ve kendi emeği ile yaşamını idame ettiren üreticilerimizin, bir gazetecinin sorup soruşturmadan, araştırmadan oturduğu yerden ezbere yazdığı bir haberle adeta terörist gibi lanse edilmesi asla kabul edilemez. Tütün üzerinden yanlış işler yapanları da en başta Adıyaman halkının sinesinde barındırmayacağını ve gerektiğinde onlara da en büyük tepkiyi bu güzel toprakların vatan ve millet sevdasıyla dopdolu olan insanlar verecektir. Gazetenin yapmış olduğu bu mesnetsiz haber hakkında çok hızlı bir şekilde Adıyaman halkından özür dilemeleri gerekir” ifadelerini kullandı.