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22 Haziran 2018 14:27

Terör operasyonuna gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 5 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Terör operasyonuna gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2018 14:27


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’nde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişinin ikametlerine geçtiğimiz gün eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda terör örgütüne ait örgütsel doküman, dijital materyaller, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirilmiş 5 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D., A.Ç., S.S., Z.Y. ve M.A. jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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