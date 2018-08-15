Terör örgütü iş makinelerini yaktı

Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı patlatıldı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensupları burada bulunan iş makinelerini ateşe verdi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine zırhlı araçlarla askerler sevk edildi. Kaşköy yolunda zırhlı aracın geçişi esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı.

Patlamada zırhı araçta bulunan askerlerden 1 uzman çavuş fenalaştı. Asker ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kaçan PKK’lı teröristlerin peşine düşen jandarma özel harekat ve polis özel harekat ekiplerinin bölgede operasyonu sürüyor.