Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 10:52

Traktör ile kamyonet çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Traktör ile kamyonet çarpıştı

18 Ağustos 2018 10:52


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Kıraçhayma yolu mevkiine Hasan Yılmaz sevk ve idaresinde 33 BNJ 06 plakalı kamyonet, Mehmet Küçük’ün kullandığı 02 AL 236 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Hasan Yılmaz, Kadir Yılmaz ve Perihan Yılmaz yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Yılmaz Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç