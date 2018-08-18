Traktör ile kamyonet çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Kıraçhayma yolu mevkiine Hasan Yılmaz sevk ve idaresinde 33 BNJ 06 plakalı kamyonet, Mehmet Küçük’ün kullandığı 02 AL 236 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Hasan Yılmaz, Kadir Yılmaz ve Perihan Yılmaz yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Yılmaz Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.