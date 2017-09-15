Turistik alanlarda çöpler toplanmaya başlandı

Kahta’da turistik yol güzergahında bulunan Burmapınar, Eskikahta, Damlacık, Koçtepe, Tütenocak, Narince, Karadut, Şahintepe ve Karadut köyü ve nüfus olarak büyük olan Salkımbağı köyünde çöpler toplamaya başladı. Bu köylerin yanında tarihi ve turistik alanları olan Cendere Köprüsü ve çevresi, Arsemia ve çevresi ile Eskikahta Kalesi ve çevresindeki çöplerin toplanması için 285 adet çöp konteynırı satın alınarak köy ve turistik alanlara dağıtıldı. Mevcut köy ve turistik alanlarda haftada birer gün çöp ve katı atık toplanmasına başlandı.

Adıyaman İl Özel İdaresinin tahsis ettiği çöp aracı ile yapılan hizmet alımında üç eleman alınarak çöp toplama hizmetine başlandı.

Yapılan program kapsamında haftanın yedi günü köylerde çöpler toplanacak, bu hizmet genişletilerek diğer tüm köylerimizde de çöplerin toplanması için gayret gösterileceği ifade edildi.

Yetkililer, çöp konteynırları ile üç elemanın hizmet alımı maliyetinin 250 bin TL tutarında olduğunu ifade ettiler.