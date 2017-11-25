Türk Sağlık-Sen kongresi gerçekleşti

Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulun divan başkanlığını Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar yaptı. Mevcut Başkan Necdet İrfan Tokur, tek liste halinde seçime girdi. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda Necdet İrfan Tokur yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda konuşan Necdet İrfan Tokur, sağlık çalışanlarının ekonomik kayıpları ile geçinemez hali gelmelerinin en önemli nedeninin yetkilendirilen sendika olduğunu belirterek, bunların diğer sorunlarında kronikleşmesine neden olduğunu söyledi.

Sağlıkta önemli sorunların olduğuna işaret eden Tokur, “Sağlıkta yönetim sistemi ile yap boz gibi oynanmakta bununda faturası hala ve ısrarla çalışanlara çıkarılmaktadır. Altı yıl önce tüm uyarılarımıza rağmen sağlıkta 3 başlı yönetime geçilmiş ve bu bir reform olarak sunulmuştu. Biz 6 yıl önce bunun yanlış olduğunu söyledik. Tarih bizi haklı çıkardı. Bakanlık sağlık personeli arasında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için üzerine düşeni yapmalı, çalışanlar içinde olumlu bir adım atmalıdır” dedi.

Genel kurulda konuşan MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, Türkiye Kamu-Sen’in devlet memurlarının sendikacılığını Türkiye’ye yaydığını belirterek, MHP’nin Türkiye Kamu-Sen’in ve ezilen devlet memurlarının yanında olacağını ifade etti.

Genel kurula katılan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, memur sendikacılığında bir çok sorunun aşıldığına dikkat çekti.