Tut ilçesinde aday adayları Ercan Öncebe lehine çekildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı olmak isteyen aday adayları Ercan Öncebe lehine aday adaylığından çekildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Tut İlçe Belediye Başkan adayı olmak isteyen kişiler Ercan Öncebe'ye destek vererek güç birliği yaptı. Parti binasında bir araya gelen Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve partililer, Ercan Öncebe'yi tebrik etti. Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, diğer aday adaylarının Ercan Önceye'ye destek vererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, 2015 yılında kaybedilen Tut Belediyesinin 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar almak için canla başla çalışacaklarını belirterek, aday adaylarının tek aday üzerinde anlaştığını kaydetti.

Öztürk, “Resmi bir açıklama yok ancak Ercan Öncebe ile seçime girmeye aday adaylarımızla karar verdik. İlçemize ve partimize hayırlı olsun. Vakit, hep birlikte çalışarak belediyeyi tekrar kazanma, ilçemizin kalkınması için mücadele etmek vaktidir Gece gündüz demeden çalışıp kazanacağız" dedi.

Ercan Öncebe ise açıklamasında, “Diğer aday adayı arkadaşlarımıza ve İlçe Başkanımıza teşekkür ederim. Bu süreç bir bayrak yarışıdır. Bize görev verildiği zaman hakkıyla yerine getirip en iyi projelerle hem ilçemiz hem de bölgemiz için gayret edeceğiz. İlgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Umut varsa zaferde vardır” ifadelerini kullandı.