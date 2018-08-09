Ülkü Ocakları üniversite adaylarına tercih danışmanlığı yapıyor

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler Belediye İş Merkezi 2. katta bulunan Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında tercih danışma merkezi kurdu.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin ‘Türk Gençliğine Rehberlik Hizmeti’ başlattığını söyleyen Besni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Ballı, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yarım asırdır Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olarak varlığını sürdürmektedir. Kurumumuz, Türk milletinin kadim çağlardan bugünlere uzanan kültür ve medeniyet birikimini kaynak alarak, milli ve özgün bir bakış açısıyla çalışmalarını yürütmektedir. Türk gençliğinin en büyük çatısı olan kurumumuz, genelde Türk milletini ve özelde Türk gençliğini hedef alarak projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Türkiye nüfus itibariyle genç ve dinamik bir toplum özelliğine sahiptir. Bu durum Ülkü Ocakları’nın taşıdığı sorumluluğu bir kat daha artırmaktadır. Türk milletinin evlatları, Türk devletinin geleceğini şekillendirmede en etkili faktördür. Ülkü Ocakları, Türk gençlerinin aldıkları puan türünde yerleşebilecekleri en makul seçenekleri belirlemek, üniversiteye intibak etmelerinin önündeki engelleri en aza indirgemek, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmamaları için mütevazı da olsa katkı sunmak adına ’Türk Gençliğine Rehberlik Hizmeti’ adlı projeyi başlatmış bulunmaktadır. Bizde Besni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kendi bünyemizde kurduğumuz Tercih Danışma Merkezi ile üniversiteye tercih yapacak gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca maddi olanağı kısıtlı olan ailelerin çocuklarına gücümüzün yettiği kadar öncelik sırasına göre bursta vermeye çalışıyoruz. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Türk gençliğine dün olduğu gibi, bugünde hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır düsturuyla gücümüzün yettiği kadar hiç bir menfaat beklemeden her zaman Türk milletine hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca üniversiteye başlayacak öğrencilerimizin yabancılık çekmemesi için gidecekleri şehirlerdeki ülkü ocaklarına ve ülkü evlerine de yönlendiriyoruz. Gençlerimize çay kahve eşliğinde tercih işlemlerinde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.