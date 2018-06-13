Vali Kalkancı jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Kalkancı, ülke emniyetini, asayişini, halkın huzur ve güvenini sağlayarak fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Vali Kalkancı, “Kurulduğu günden bu yana, fedakar mensuplarıyla milletin emniyeti için gece-gündüz demeden can siperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden jandarma teşkilatı, en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektedir. Vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev bilinciyle milletimizin takdirini kazanan, köklü ve başarılı geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlanan jandarma teşkilatımız, bugüne kadar terörle mücadelede gösterdiği üstün gayret ve büyük fedakarlıkla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Türk jandarma teşkilatımızın, bundan sonrada çağdaşlaşan modern yapısıyla bu zor ve onurlu görevini, şanlı geçmişinde olduğu gibi layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine, samimiyetle inanıyorum. Adıyaman’ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan Jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.