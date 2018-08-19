Vali Kalkancı Kurban Bayramını kutladı

Vali Kalkancı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği, milli ve dini ortak değerlerimizin canlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşadığını belirtti. Kurban, cömertliktir, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesi olduğunu söyleyen Vali Kalkancı, “Kurban, kırık kalpleri, solgun yüzleri, mahzun bakışlıları sevindirmektir. Bu bakımdan Bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bu bağlamda vatandaşlarımızın Kurban Bayramını yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirmesi için valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyor, bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.