Vali Kalkancı’dan köylere çıkarma

Adıyaman merkeze bağlı Ormaniçi, Şemikan, Varlık, Ağaçkonak, Çamlıca, Gedik, Kozan, Kaşköy ve Kayadibi (Pevrikan) köylerini ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, vatandaşlarla sohbet etti.

Gerçekleşen köy ziyaretinde Vali Kalkancı’ya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Kalkancı, ziyaret ettiği köylerde kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmeye dönük İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından devam eden alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ağır kış koşulları dolayısıyla yıpranan köy yollarının bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, köylüler tarafından dile getirilen sorunları tek tek not alarak aciliyet sırasına göre bu sorun ve talepleri imkanların el verdiği ölçüde çözeceklerini ifade etti.

Yedioluk Köyünde Ağu İçen Ocağından Aziz Dede Türbesini de ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, türbe alanında devam eden çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaçlarını yerinde görmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Kalkancı, ‘Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek İl Özel İdaresi gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlandı. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” dedi.

Köy ziyaretleri sırasından etrafını saran çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Kalkancı, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, 9 köyü ziyaret ettikten sonra iftara yakın il merkezine döndü.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Kalkancı’ya ve beraberindeki heyet teşekkür etti.