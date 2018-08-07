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07 Ağustos 2018 13:14

Vali Kalkancı’dan Müftü ve Komutana hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’a yeni atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçi ile Garnizon Komutanlığı ve Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan Albay Hüseyin Gürfidan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Vali Kalkancı’dan Müftü ve Komutana hayırlı olsun ziyareti

07 Ağustos 2018 13:14


İlk olarak İl Müftüsü Mehmet Taşçi’yı ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kapıda karşılanarak, bir süre sohbet etti.


Müftü Taşçı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Nurullah Naci Kalkancı, başarılar diledi.


Müftülük ziyaretinin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Albay Hüseyin Gürfidan’ı ziyaret etti.


Albay Gürfidan tarafından kapıda karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Milli Savunma Bakanlığı´nın atama kararnamesiyle Adıyaman’a atanan Albay Hüseyin Gürfidan’la bir süre sohbet ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunup, görevinde başarılar diledi.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan ise, Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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