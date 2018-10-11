Yaman team ödülünü Rektör Gönüllü'ye teslim etti

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışlarına bu yıl ilk defa katılarak ödülle dönen Adıyaman Üniversitesi Yaman Spaceways ekibi, aldıkları ödülü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye takdim etti.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Mühendislik Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet Karadağ, fakültenin akademik çalışanları ile Yaman Team'in öğrenci ve usta ekibi katıldı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bilgisayar, elektrik-elektronik ve makina mühendisliği bölümlerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan Yaman Team isimli yarışma takımı tarafından tasarlanan Yaman Spaceways isimli araç 53 üniversiteden 65 takımın katıldığı bu yılki yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

Rektör Gönüllü, kupanın bir başarı olduğunu fakat nihai hedef olmadığını, hedeflerini her daim yükselterek onlara ulaşmak amacı ile var güçleriyle millet için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Rektör Gönüllü, "Ekibimizin ilk defa katıldıkları bir yarışmada hem de çok kısa bir sürede gece-gündüz çalışarak ürettikleri elektromobil aracı ile üniversitemize ödül kazanarak dönmesi gerçekten tebriği hak eden bir başarıdır. Bu başarılarından dolayı hepsini yürekten kutluyorum. Bu örnek, insanımızın istediği zaman yetersizlikler içerisinde bile ne tür başarılara imza atabileceğinin bir örneğidir. Bizler üniversite yönetimi olarak her daim çalışan ve emek veren öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gelecek senelerde yeni araçlarımızla bu yarışlara katılarak daha da yüksek başarılara imza atmaya kararlıyız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yaman team takımı elde ettikleri kupayı Rektör Gönüllü'ye takdim etti.