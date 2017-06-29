Yaz spor okulları açıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri, antrenörler ile eğitim gören yüzlerce sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda Judo, eskrim, cimnastik, voleybol ve yüzme başta olmak üzere 24 farklı branşta devam edecek olan Yaz Spor Okullarının açılış töreninde sporcularının gösterileri büyük beğeni topladı.

Yaz spor okullarında kayıtların hedeflenen sayıya ulaşılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"İl genelinde 24 farklı branşta 2 bin 300 gencin sporla iç içe bir yaz dönemi geçirecek olmasından dolayı mutluyuz. Öğrencilerin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayan faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yaz boyunca devam edecek olan kurslarımıza katılan genç sporcularımızın toplumsal başarı ve kişisel gelişimini destekleyerek onları Türk sporuna kazandırmak ve ilimizdeki spor kulüplerinde profesyonel spor hayatına katılmaları için çalışıyoruz. Ben gençlerimizi spora teşvik eden ailelerimizi ve değerli velilerimizi kutluyorum. Umarım tesislerimizde kurslara katılan sporcularımızın aldıkları eğitimler sizlerinde desteği ve ilgisi ile kısa zamanda başarıya dönüşür" dedi.

1 Mayıs tarihinde başlayan Yaz Spor Okullarına bin 500 erkek, 900 kız olmak üzere 2 bin 300 sporcu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen branşlarda eğitim görecek.

“Antrenörlerimiz Engelliler Aşıyor” projesi ile tamamen ücretsiz olarak faaliyet verecek olan Engelliler İl Spor Merkezlerine kayıtlar başladı.

Atletizm, Güreş, Teakwondo, Masa Tenisi, Karate, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Badminton, Yüzme, Voleybol, Judo, Halter, Okçuluk, Goolbol ve Oturarak Voleybol toplam 14 branşta kadrolu antrenörler engellilere ücretsiz eğitim veriyor.