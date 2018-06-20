Yaz spor okulları gençleri bekliyor

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde 5 -18 yaş arasındaki gençlere 30 farklı branşta ve engelli spor branşında açılan yaz spor okullarına kayıtların başladığını söyledi.

İl Müdürü Fikret Keleş, “İl merkezi ve bağlı ilçe müdürlüklerinde ve gençlik merkezlerinde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İl spor merkezleri bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan gençler ve engelli çocuklarımızın lisanslı olarak spor yapmaları teşvik edilerek spor kulüplerine yönlendirilmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilinde zamanlarını daha nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri bizim için önemli. Bu nedenle ücretsiz düzenleyeceğimiz yaz spor okullarında çocuklarımız Atletizm, Booce, Dart, Bowling Futbol, Atıcılık ve Avcılık, Badminton, Basketbol, Boks, Jimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme Fitness ve (Yüzme Ücretli) başta olmak üzere toplam 30 farklı branşta eğitim görecekler. Yaz okullarına kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz kayıt formlarını doldurulacak ve müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Formlara ayrıca müdürlüğümüzün kurumsal internet sayfası adiyaman.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Yaz spor okulları için kayıtlar eğitim süresince devam edecek. Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait 0416 216 48 33 nolu telefonu arayarak veya adiyaman.gsb.gov.tr adresinden bilgi alınabilir” dedi.

Engeliler İl Spor Merkezinde İşitme Engeliler, Özel Sporcular, Görme Engeliler ve Bedensel Engeliler kategorilerinde kursların açılacağına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, “Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor Projesi"nin 2014 yılında tamamlanmasının ardından, engelli çocuklara da sporu sevdirmek, onları spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla spor eğitimlerinin verildiğini söyledi.