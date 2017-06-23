Yeni Dünya Vakfından iftar yemeği

Köşk salonda düzenlenen Yeni Dünya Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşundan kişiler katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Şube Temsil Heyeti Başkanı Mahmut Eren, değer yargılarına sahip bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olduklarını belirterek, “Vakfımız 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan vakıf hürriyetini de kazanmıştır. Vakfımız 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bir çok ilde temsilciliğimiz vardır. Adıyaman temsilciliğimiz ise 2014 yılında hizmete başlamıştır. Emeği gecen bütün vakıf çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ve tebrik ediyorum” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ise konuşmasında, “Burada mübarek Ramazan ayının bize verdiği mutluğu beraber yaşıyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yeni Dünya Vakfı olarak bu gün siz değerli misafirlerimizle beraber ve vakıf üyelerimizin de katıldığı iftar yemeği için bir araya geldik. Bu güzel organizasyonu yapan bizi iftar sofrasında bir araya getiren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tabi en önemlisi bu güzel davete icabet edip buraya gelen siz misafirlere yürekten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, “Mübarek Ramazan ayı kutlu olsun. Cenabı Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin. Bizi böyle güzel bir iftar yemeğine çağıran sayın Mahmut Göksu beyefendiye teşekkür ediyorum. Cenabı hak Yeni Dünya Vakfı ve diğer vakıflarımız Allah muaffak etsin” diye konuştu.