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10 Ağustos 2018 16:17

Yetim çocuklar bayramlıkla sevindirildi

Engelsizsiniz Vakfı ve İHH işbirliğinde Adıyaman’da 120 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı.

Yetim çocuklar bayramlıkla sevindirildi

10 Ağustos 2018 16:17


Engelsizsiniz Vakfı ve İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi tarafından 120 çocuğa bayramlık kıyafet, eşofman ve ayakkabı yardımında bulundu.


Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, İHH Adıyaman Şubesi Başkan Vekili Fadıl Akkuş, derneklerin yöneticileri ve yetim çocuklar ve aileleri katıldı.


Programda konuşan Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, vakıf olarak Türkiye’nin her yerindeki engellilere sahip çıkmak istediklerini belirterek, yetim çocukların başının okşanması gerektiğini, onları sevip topluma kazandırılması gerektiğini kaydetti.


Her zaman yetim çocukların yanında olduklarını aktaran Demir, "Ne zaman yetim çocukların bir ihtiyacı olursa vakıf olarak çocukların emrindeyiz. Buradaki kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü görmek bizlere mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


İHH Adıyaman Şube Başkanvekili Fadıl Akkuş ise, İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi olarak Adıyaman’daki ihtiyaç sahipleri kişilerin yanlarında olduklarını söyledi.


Akkuş, “Son beş yıl içerisinde 248 yetim çocuğumuza düzenli olarak hem bayramlık hem de gıda yardımı yaptıklarını ifade ederek, “Yetim çocuklarla birlikte ailelerini de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunların yanında çocukları topluma kazandırılması konusunda da yardım ediyoruz. Özellikle eğitim konusunda gönüllü hocalarımız tarafından çocuklara eğitim veriliyor. Kıyafet eşofman ve ayakkabı yardımında bulunduk" şeklinde konuştu.


Konuşmalar sonrasında çocuklara bayramlıkları verildi.




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