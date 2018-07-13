Zeta, uyuşturucu tacirlerine korku salıyor

’Zeta’ isimli 6 yaşındaki narkotik dedektör köpeği Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve başlamasıyla birçok uyuşturucu tacirinin yakalanmasını sağladı.

Zeta’nın Adıyaman’da göreve başlamasıyla birlikte uyuşturucu tacirlerinin durumdan oldukça endişeli oldukları öğrenilirken, Zeta ve idarecisi polis memuru İbrahim Zengin’in Adıyaman’da, uzun yıllar boyunca aktif görev yapacak. Ankara’da eğitimini tamamlayan Zeta’nın, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ve Marmaris’te yaptığı görevler sonrasında Adıyaman’a geldiği belirtildi. Zeta’nın Siverek’te yapılan bir uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenen 314 kilogram esrar maddesini bulduğu öğrenildi. Zeta hakkında bilgiler veren Zeta’nın idarecisi polis memuru İbrahim Zengin, “Zeta 28.12.2012 doğumlu 6 yaşında bir köpek. Narkotik dedektör köpeği olarak eğitildi. Ankara’da eğitim aldı. Eğitimlerde birinci olarak Adıyaman ilinde görevlendirildi. Altı yıldır görev yapmakta. İlk başta Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptı dört yıl boyunca. Hiç durmadan orada uygulamalarda çalıştı. Daha sonra Marmaris’e gitti orada da görev yaptıktan sonra Adıyaman’a gönderilerek burada görevlendirildi” dedi. Zeta ile çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Zengin, “Baba kız gibi. Mesela bir insanın engelli çocuğu olur, benim de bu dilsiz çocuğum. Dilsiz çocuğumun gözlerine bakarak her şeyini anlıyorum. Şu ana kadar en yüksek bulduğu uyuşturucu madde miktarı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 314 kilogram esrar maddesi” diye konuştu.