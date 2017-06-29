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29 Haziran 2017 17:48

3 yaşındaki bebek kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir bebek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

3 yaşındaki bebek kazada hayatını kaybetti

29 Haziran 2017 17:48


Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 105. kilometresi Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Mustafa Avcı yönetimindeki 03 BD 749 plakalı otomobil sürücün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 yaşındaki Barış Uyar hayatını kaybederken, sürücü Avcı ile birlikte bebeğin annesi Mücella Uyar, Neriman Avcı, Ayşe ve Bilge Okuyucu ise yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları otomobilde olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası çıkarılarak 112 Acil Servis ambulanslar ile Afyonkarahisar ve Isparta’dai çeşitli hastanelere kaldırıldılar.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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