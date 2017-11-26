4 kişinin yaralandığı olaylı maçın ardından

Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında AFJET Afyonspor ile Bucaspor arasında oynanan futbol maçı sonrası çıkan olayların ardından misafir takım Bucaspor taraftarları geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı. Olaylar sonrası Bucaspor tribünleri ile tuvaletlerdeki görüntü ise adeta savaş alanını andırdı.

Afyonkarahisar Kocatepe Şehir Stadı’ndan oynanan ve AFJET Afyonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren maç sonrası çıkan olaylarda 4 kişi yaralanırken taş, koltuk, şişe ve çakmakların havada uçuştuğu olayları polis TOMA ile su sıkarak bastırmıştı. Olayların yatışmasının ardından Bucaspor taraftarlarının maç bitiminden yaklaşık 1 saat sonra tribünlerden çıkmasına izin verildi. Taraftarlar polis, jandarma ve özel güvenlik kordonu altında stattan çıkarak geldikleri otobüslere bindirilip kent çıkışına kadar güvenlik eskortu ile götürüldü. Bazı taraftarların çıkan olaylara aldırış etmeden kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek ve el hareketleri yaparak poz vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Taraftarların stattan ayrılmasının ardından Bucaspor tribünlerinin bulunduğu kısım ile o bölgede yer alan tuvaletler ise olayların ardından adeta harabeyi andırdı. Bucaspor taraftarlarının oturdukları 200’e yakın koltuğu parçaladıkları gözlenirken, misafir taraftar bölümünde yer alan tuvaletlerin de musluklarının kırıldığı görüldü. Taraftarların engelli tuvaleti ile pisuarlara da zarar verdikleri dikkatlerden kaçmadı.