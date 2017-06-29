Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:58

AFAD, 2017’nin ilk altı ayında 36 bin 557 kişiye afet bilinci kazandırdı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) yapılan açıklamada, 2017’nin 6 aylık döneminde afetler konusunda gerçekleştirilen etkinlikler ile 36 bin 557 kişiye ulaşıldığı belirtildi.

AFAD, 2017’nin ilk altı ayında 36 bin 557 kişiye afet bilinci kazandırdı

29 Haziran 2017 17:58


Konu ile ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halka ve öğrencilere kazandırılması, afet bilinci ve kültürünün aşılanması amacıyla her yıl olduğu gibi okullarda, kamu kurum ve kuruluşları özel sektör kuruluşlarına eğitim ve tatbikatların gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, Bu güne kadar afet bilinçlendirme eğitimlerimizle 175 bin 536 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. 2017’nin 6 aylık döneminde ise ‘Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İşyeri, Afete Hazır Gençler’ eğitim modüllerimizle 36 bin 557 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. AFAD Afyonkarahisar olarak her yıl eğitim, öğretim döneminde okullardan gelen afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi talepler doğrultusunda okullara afet bilinci ve yangın eğitimi verilmeye devam edilmiştir. Müdürlüğümüzün kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı için 21 okuldan 877 öğrenci Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. 94 okulda 29 bin 243 öğrenciye afet bilinci eğitimi verilmiştir. Toplamda 30 bin 120 öğrenciye ulaşılmıştır. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen talep üzerine iş yerlerinde afet bilinci eğitimi, arama-kurtarma tatbikatı, KBRN gibi çeşitli dallarda eğitimler verilmiştir. 2017 Ocak ayından itibaren 18 kurum ve kuruluşta bin 439 kişiye eğitim verilmiştir. Yerel düzeyde olmak üzere TAMP Afyonkarahisar (Afet Müdahale Planı) kapsamında kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla 2 tatbikat gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlara 720 kişi katılmıştır.


İlimizde toplumda afetlere hazırlığı arttırmak ve afet kültürü oluşturmak amacıyla Ocak 2017’den Haziran 2017 arasında yaptığımız eğitimlerde 152 farklı faaliyette 36 bin 557 kişiye ulaşıldı.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!