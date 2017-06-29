Konu ile ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halka ve öğrencilere kazandırılması, afet bilinci ve kültürünün aşılanması amacıyla her yıl olduğu gibi okullarda, kamu kurum ve kuruluşları özel sektör kuruluşlarına eğitim ve tatbikatların gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, Bu güne kadar afet bilinçlendirme eğitimlerimizle 175 bin 536 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. 2017’nin 6 aylık döneminde ise ‘Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İşyeri, Afete Hazır Gençler’ eğitim modüllerimizle 36 bin 557 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. AFAD Afyonkarahisar olarak her yıl eğitim, öğretim döneminde okullardan gelen afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi talepler doğrultusunda okullara afet bilinci ve yangın eğitimi verilmeye devam edilmiştir. Müdürlüğümüzün kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı için 21 okuldan 877 öğrenci Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. 94 okulda 29 bin 243 öğrenciye afet bilinci eğitimi verilmiştir. Toplamda 30 bin 120 öğrenciye ulaşılmıştır. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen talep üzerine iş yerlerinde afet bilinci eğitimi, arama-kurtarma tatbikatı, KBRN gibi çeşitli dallarda eğitimler verilmiştir. 2017 Ocak ayından itibaren 18 kurum ve kuruluşta bin 439 kişiye eğitim verilmiştir. Yerel düzeyde olmak üzere TAMP Afyonkarahisar (Afet Müdahale Planı) kapsamında kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla 2 tatbikat gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlara 720 kişi katılmıştır.

İlimizde toplumda afetlere hazırlığı arttırmak ve afet kültürü oluşturmak amacıyla Ocak 2017’den Haziran 2017 arasında yaptığımız eğitimlerde 152 farklı faaliyette 36 bin 557 kişiye ulaşıldı.”