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26 Şubat 2018 16:50

AFDOS üyeleri Kumalar Dağı’nın zirvesine yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları yoğun kar ve sis altında Kumalar Dağı Kilimatan zirvesine tırmandılar.

AFDOS üyeleri Kumalar Dağı’nın zirvesine yürüdü

26 Şubat 2018 16:50


Geçtiğimiz Pazar günü Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü’ne ulaşan AFDOS’lu sporcular buradan yürüyüşe başladı. Zirveye doğru yükseldikçe yoğun kar ve tipi altında tırmanışlarını sürdüren AFDOS’lu sporcular zaman zaman güç anlar yaşasalar da 2 bin 250 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştılar. Zirvede bulunan Meteoroloji İstasyonu önünde fotoğraf çektiren AFDOS sporcuları faaliyete tam not verdiler.


Ekip Liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener’in yaptırdığı Kumalar Dağı Kilimatan zirve faaliyeti tam gün sürdü.




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