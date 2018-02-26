AFDOS üyeleri Kumalar Dağı’nın zirvesine yürüdü

Geçtiğimiz Pazar günü Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü’ne ulaşan AFDOS’lu sporcular buradan yürüyüşe başladı. Zirveye doğru yükseldikçe yoğun kar ve tipi altında tırmanışlarını sürdüren AFDOS’lu sporcular zaman zaman güç anlar yaşasalar da 2 bin 250 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştılar. Zirvede bulunan Meteoroloji İstasyonu önünde fotoğraf çektiren AFDOS sporcuları faaliyete tam not verdiler.

Ekip Liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener’in yaptırdığı Kumalar Dağı Kilimatan zirve faaliyeti tam gün sürdü.