Afjet Afyonspor TFF 1. Lig’e yükseldi

Afyonspor, geriden geldiği maçı 2-1 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Kentte kutlamalar yapıldı.

Spor Toto 2. Lig’de mücadele veren Afjet Afyonspor, Mersin Stadı’nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Spor Toto 1. Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Play-Off finalinde Afyonspor, geriden geldiği maçı 2-1 kazandı.

Sakaryaspor’un 1-0 üstünlük sağladığı maçın 31. dakikasında Afyonspor beraberlik golünü getirdi. İkinci yarıda ise dakikalar 71’i gösterdiğinde Afyonspor 2-1 öne geçti. 6 dakikalık uzatmanın ardından kazanan Afjet Afyonspor oldu.

Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor’un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen takım oldu. Üst lige çıkmanın sevincini yaşayan Afyonlular kent meydanına akın etti. Ellerinde Afyonspor bayrakları ve meşalelerle ile onlarca taraftar kutlama yaptı.