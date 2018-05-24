Afyonkarahisar Belediyesinin mahalle iftarları devam ediyor

Başkan Çoban iftara annesi Fatma Çoban ile birlikte katıldı.

Ayrım yapılmaksızın iki mahallede yaşayan herkesin davet edildiği ortak iftar programına katılım yoğun oldu. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban iftara annesi Fatma Çoban ile birlikte katıldı. Programa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı İbrahim Yurdunuseven, Belediye Meclis Üyesi M. Emin Birliktir, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti teşkilat mensupları, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Süleyman Kaya, Zabıta Müdürü Murat Gürsan, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, Yarenler Mahallesi Muhtarı Adem Ersoy, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Erdoğan Balkan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“İftar programlarının seçimlerle bir ilgisi yok”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise dokuz yıldır geleneksel hale gelen mahalle iftarlarına Osmangazi Mahallesinden başladıklarını hatırlatarak iftar davetlerinin 24 Haziran seçimleriyle bir ilgisinin olmadığına dikkat çekti. Her yıl rutin olarak düzenlenen organizasyonların daha önce planlandığını aktaran Başkan Burhanettin Çoban; “Bu organizasyonlar, Belediyemizin rutin sosyal bir faaliyetidir, başka şekilde adlandırmayalım, nitelendirilmeyelim. Sayın Valimiz katılımlarıyla Yarenler ve Yunus Emre Mahallemizi şenlendirdi. Yoğun programları ve bir dizi davetine rağmen halkımızla birlikte olmasından ötürü kendisine minnetlerimi sunuyorum” dedi.