» Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Bebek Ünitesine Personel Kılığında Giren Kişiler Suriyeli Bir Ailenin Bebeğini Kaçırıldı. Bebeği Kaçıranların Suriye Uyruklu Olduğu Iddia Edildi. Polis Bebeği Kaçıranları Bulmak Için Operasyon Başlattı.
10 Mayıs 2018 16:03
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırıldı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
IHAAW160328-ASA/10-05-2018
- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırıldı.