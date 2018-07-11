Afyonkarahisar ‘Dünya Motorkros Şampiyonasına’ hazırlanıyor

Afyonkarahisar’da ‘Spor Turizmin Geleceğidir’ sloganı ile yapılacak olan ‘Dünya Motorkros Şampiyonası’nın hazırlıkları belediye tarafından devam ediyor. Yarışmanın yapılacağı bölgede belediyenin iş makinelerinin hummalı çalışmaları sürerken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motorkros Şapiyonası Asbaşkanı Mahmut Akülke, çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunarak basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 50 gün içinde yarışmanın yapılacağı bölgede çalışmaların tamamlanması planlanırken, kentin 30 bine yakın seyirciye ev sahipliği yapması görüntülerin 80 ülkede de canlı yayınlanması planlanılıyor.

Türkiye Motorkros Şapiyonası Asbaşkanı Mahmut Akülke, “Yaklaşık 50 günlük bir çalışmamız kaldı. Bu imkanı bizlere sağlayan sadece Afyon’a değil Türkiye’ye de unutulmaz spor merkezi kazandırdıkları için belediye başkanımıza, belediye çalışanlarına Türkiye Motosikletleri federasyonu olarak sonsuz teşekkür ediyoruz. Hummalı çalışma devam ediyor. Allah nasip ederse 1 ay içersinde tüm çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. 30 Ağustos ve 2 Eylül arasında Dünya Motorkros Şampiyonasına ve Afyon’da ilk defa düzenlenecek Motosiklet ve doğa sporları festivaline ev sahipliği yapacağız Afyon olarak. Bu bizler için çok önemli alt yapı çalışmalarımız belediye ekiplerimizce inanılmaz bir şekilde devam etmekte. Tribünlerimiz 20 bin kişiyi alabilecek şekilde doğal tirübünler oluşturuldu. Üzerinde durduğumuz binamız çok amaçlı salonumuz olacak. Daha sonra akademide kullanacağımız, ilk yardımda ve organizasyonda kullanacağımız yer. Karışda gördüğümüz kule 3 katlı olacak bir katı tamamen televizyon sütütyosu olarak hazırlanacak. Gerçekten hazırlıklar son derece hızlı ve güzel bir şekilde geçiyor“ dedi

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Belediyemizin sitesinde buranın pistinin animasyonunu bire bir olarak canlı olarak görebilirsiniz. Orda ki animasyon bir hayal değildir. Bur da ki yapılacak çalışmanın bire bir aynısı olacak. “ dedi