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18 Ağustos 2018 22:37

Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40.

Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı

18 Ağustos 2018 22:37

kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Seydiler kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin henüz kimliği bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca kazaya karışanlar arasında AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları yönetiminin de yer aldığı öğrenildi.


Kaza sonrası Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerine intikal ederek incelemelerde bulundu.




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