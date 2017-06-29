Afyonkarahisar- Konya karayolunun 44. kilometresi, Çay ilçesi girişinde dün gece geç saatlerde meydana gelen kazada Adil Eke idaresindeki 07 V 2780 plakalı otomobil, Konya istikametine giden Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 plakalı minibüs ile çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Adil Eke (36), eşi Nuran Eke (35) kızları Emine Eke (14) ile Ayşe Kiraz (40) hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mehmet Çağlar ile Ramazan Kiraz ve Fatma Kiraz’da yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Eke ailesi fertleri ile Ayşe Kiraz Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde vakit namazı beklenmeden sabah saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildiler. Yan yana açılan mezarlarda toprağa verilen Eke ailesi fertlerinin bu manzarası yürekleri dağlarken, Ayşe Kiraz’da yine Karaadili Asri Mezarlığından defin edildi.

Kazada hayatını kaybeden Eke ailesinin otomobillerine Kiraz ailesi fertlerini de alarak Çay ilçesinde gerçekleştirilen bir yakınlarının nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

Küçük Hüseyin kazada bütün ailesinin kaybetti!

Kazada hayatını kaybeden Adil Eke’nin beldede küçük bir lokanta işlettiği ve esnaf olduğu kaydedildi. Eke ailesinin en küçük ferdi olan 13 yaşındaki Hüseyin Eke’nin ise dün gece babaanne ve büyükbabasının yanında kaldığı ve nişan merasimine gitmediği öğrenildi. Ailesini korkunç kazada kaybeden küçük Hüseyin’i cenaze töreninde aile üyelerinin sakinleştirdiği kaydedildi.

“Kazanın araştırılmasını istiyoruz”

Kazada hayatını kaybeden Eke ailesinin yakınlarından Muzaffer Çolak ise kazanın özellikle hız limiti konusunda detaylı bir şekilde araştırılmasını istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Dün gece 22.30 gibi bu talihsiz kaza benim çok yakın arkadaşım, yaklaşık 20 yıllık kan bağı olan Adil Eke arkadaşımız hayatını kaybetti. Durumdan ailesi ve arkadaşları olarak çok üzüntü içerisindeyiz. Cumhuriyet köyünden Çay’a giderken 70 kilometre (km) hızın aşılmamasını söyleyen ve gözümüze çarpan bir süre levha var. Arkadaşımın kaza yaptığı yer ışıksız bir kavşak ama oradan geçen araçlarında 70 km hızı aşmaması lazım. Biz bu konuların araştırılmasını istiyoruz.”