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02 Ocak 2017 13:02

Afyonkarahisar’da araç ve kızakla tehlikeli oyun

Afyonkarahisar’da araç ve kızakla tehlikeli oyun

02 Ocak 2017 13:02

Afyonkarahisar’da bir kişinin hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızakla 3 çocuğu trafiğe açık bir yolda çekmesi amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bu ilginç ve bir o kadar da tehlikeli manzarayı görenler olayı şaşkınlıkla izledi.
Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüdeki olay, Uydukent semti Selçuklu Mahallesi 1402 Sokak’ta meydana geldi. Trafiğe açık mahalle arasındaki bir yolda yaşanan tehlikeli oyunda, bir vatandaş 34 ile başlayan plaka sayılı hafif ticari aracının arkasına bağladığı kızakla 3 küçük çocuğu çekti. Kızağın üstündeki çocukların bu tehlikeli oyunda sıkıca birbirlerine sarıldıkları ve zaman zaman gülüştükleri de duyuluyor. Arkasında kızakla mahalle arasındaki sokaklarda tur atan araç bir süre sonra gözlerden kayboluyor.
Görüntüyü çeken görgü tanığının iddialarına göre ise bu tehlikeli oyun yaklaşık 1 saat sürdü.



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