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15 Nisan 2017 17:43

Afyonkarahisar’da Bakan Eroğlu’nun katılımı ile “evet” yürüyüşü düzenlendi

Afyonkarahisar’da, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Afyonkarahisar’da Bakan Eroğlu’nun katılımı ile “evet” yürüyüşü düzenlendi

15 Nisan 2017 17:43

Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ile “evet” yürüyüşü düzenlendi.


AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda partili ile birlikte vatandaş katıldı. İstasyon Kavşağında ellerinde Türk bayrakları, “evet” ve çeşitli sloganlar yazan dövizlerle bir araya gelen grup üyeleri, Kadınana caddesi üzerinden Yeşilyola’a, oradan da Anıtpark’a kadar yürüdüler. Gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Eroğlu’nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve parti yöneticileri de katıldı. Bakan Eroğlu yürüyüş boyunca beraberindeki milletvekilleri ile bir aracın üzerinden vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Yürüyüş Anıtpark’ta yapılan konuşmalar ile son bulurken, Bakan Eroğlu ve beraberindekiler yaptıkları konuşmalarda vatandaşların yarın yapılacak referandumda niçin “evet” vermeleri gerektiğini anlattı.




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